Churu Crime: शिष्य की हत्या का आरोपी साधु गिरफ्तार, आश्रम में आने-जाने से रोकने पर की थी वारदात 80

पुलिस के अनुसार, आरोपी सुरेंद्र का भिवानी और नवां गांव स्थित आश्रम में आना-जाना रहता था। घटना के दिन आश्रम में रह रहे संत छेदीलाल (67) ने उसे बार-बार आश्रम आने-जाने से मना किया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान आवेश में आए सुरेंद्र ने लाठी से संत छेदीलाल की कनपटी पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से संत की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी।