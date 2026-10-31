Bhanwar Singh Samor : भंवरसिंह सामौर के निधन से राजस्थानी साहित्य के एक युग का हुआ अंत, लेखकों-साहित्यकारों ने किया याद

Bhanwar Singh Samor Death : सुजानगढ़ (चूरू). राजस्थानी भाषा और साहित्य के पुरोधा डॉ.भंवरसिंह सामौर का शुक्रवार को चूरू निवास पर हृदयाघात के कारण निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। इन दिनों वे अपनी स्वयं की जीवनी लिखने में व्यस्त थे। शनिवार को उनके पैतृक गांव बोबासर (सुजानगढ़, चूरू) में सामाजिक सम्मान और गमगीन माहौल के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र डॉ. मानसिंह सामौर और पौत्र डॉ. हेमसिंह सामौर ने उनको मुखाग्नि दी। इस अवसर पर सामौर की पुत्रियां डॉ. भारती कविया, डॉ. आरती सामौर, प्रोफेसर डॉ .गीता सामौर, पुत्रवधू प्रीति सामौर, भाई एडवोकेट नरेंद्र सिंह, सम्पतसिंह सामौर, दामाद अमर सिंह कविया, शुभकरण देवल सहित एडवोकेट सिद्धार्थ सामौर, दुर्गादान, मालदान, मुरार दान, गिरवरदान सहित परिवार जन उपस्थित रहे।