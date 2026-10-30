Rajasthan : एथेनॉल कंपनियों में मक्का की भारी डिमांड, कीमतों में आया भारी उछाल

Rajasthan : केन्द्र सरकार द्वारा एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को बढ़ावा दिए जाने के कारण मक्का में एथेनॉल कंपनियों की डिमांड में भारी इजाफा हुआ है। लिहाजा मक्का के भावों में लगातार तेजी बनी हुई है। चीनी और पर्याप्त चावल उपलब्ध नहीं होने से एथेनॉल इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर मक्का पर निर्भर हो गई है। यही वजह है कि मक्का की कीमतें करीब डेढ़ माह के दौरान 300 रुपए प्रति क्विंटल उछल गई हैं। जयपुर मंडी में गुरुवार को मक्का के थोक भाव 2825 रुपए प्रति किंटल पर पहुंच गए है। मंडी कारोबारी विजय माहेश्वरी ने बताया कि मक्का उत्पादक क्षेत्रों में मानसून की कमी के चलते खरीफ की मक्का के उत्पादन में कमी आई है। इसके अलावा मुर्गी पालन (पौल्ट्री फीड), पशु आहार और स्टार्च प्रोसेसिंग प्लांटों में मक्का की निरंतर डिमांड बनी हुई है।