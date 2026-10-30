30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan : एथेनॉल कंपनियों में मक्का की भारी डिमांड, कीमतों में आया भारी उछाल

Rajasthan : केन्द्र सरकार द्वारा एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को बढ़ावा दिए जाने के कारण मक्का में एथेनॉल कंपनियों की डिमांड में भारी इजाफा हुआ है। लिहाजा मक्का के भावों में लगातार तेजी बनी हुई है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Updated: 30 Oct 2026, 3:52 PM IST

rajasthan ethanol companies maize huge demand big jump in prices

Rajasthan : फोटो - AI

Rajasthan : केन्द्र सरकार द्वारा एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को बढ़ावा दिए जाने के कारण मक्का में एथेनॉल कंपनियों की डिमांड में भारी इजाफा हुआ है। लिहाजा मक्का के भावों में लगातार तेजी बनी हुई है। चीनी और पर्याप्त चावल उपलब्ध नहीं होने से एथेनॉल इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर मक्का पर निर्भर हो गई है। यही वजह है कि मक्का की कीमतें करीब डेढ़ माह के दौरान 300 रुपए प्रति क्विंटल उछल गई हैं। जयपुर मंडी में गुरुवार को मक्का के थोक भाव 2825 रुपए प्रति किंटल पर पहुंच गए है। मंडी कारोबारी विजय माहेश्वरी ने बताया कि मक्का उत्पादक क्षेत्रों में मानसून की कमी के चलते खरीफ की मक्का के उत्पादन में कमी आई है। इसके अलावा मुर्गी पालन (पौल्ट्री फीड), पशु आहार और स्टार्च प्रोसेसिंग प्लांटों में मक्का की निरंतर डिमांड बनी हुई है।

एमएसपी से ऊपर हुई कीमतें

वर्तमान में 80 फीसदी मक्का स्टॉक में जा रही है। बिहार की हरियाणा डिलीवरी मक्का के भाव फिलहाल ₹3150 प्रति किंटल के आस-पास चल रहे हैं। राजस्थान की चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, कोटा एवं बारां आदि मंडियों में प्रतिदिन 5 लाख बोरी मक्का उतर रही है। कम आपूर्ति, हाजिर बाजार में सीमित आवक और पड़ौसी देशों जैसे नेपाल एवं बांग्लादेश को होने वाले निर्यात के चलते घरेलू बाजार में मक्का की कीमतें एमएसपी से भी ऊंची चल रही हैं।

Rajasthan : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को अगले सप्ताह मिलेगा दीपावली बोनस! जानें कब तक होगा भुगतान

ये भी पढ़ें
rajasthan government employees get diwali bonus next week know payment

Rajasthan : ‘नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों का बहिष्कार हो’, बालमुकुंदाचार्य ने IAS शिखर अग्रवाल को लेकर कही बड़ी बात

ये भी पढ़ें
ias shikhar agarwal apo balmukundacharya said big thing

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 3:52 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : एथेनॉल कंपनियों में मक्का की भारी डिमांड, कीमतों में आया भारी उछाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: राजस्थान को मिली आज से एक और ट्रेन की सौगात, इन 13 स्टेशनों पर होगा ठहराव

Varanasi Sabarmati Daily Express
जयपुर

राजस्थान के हज़ारों किसानों के बैंक खातों में आई ‘पीएम सम्मान निधि’, दिवाली से पहले किश्त के दो-दो हज़ार रुपए हुए क्रेडिट

Rajasthan farmers 24th PM-KISAN instalment released by PM narendra modi
जयपुर

ग्राउंड रिपोर्ट: अरावली पर संकट के बीच खनन से सरकार को रोज 16 करोड़ की कमाई, 6 हजार से अधिक खदानें हो रहीं खोखली

daily earnings of 16 crore from aravalli mountains
जयपुर

Rajasthan Police News: अब राजस्थान पुलिस में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, जानिए कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

rajasthan police headquarters law internship 2027 apply by 11 december
जयपुर

राजस्थान में अर्नब तूफान का असर जारी: आज भी बरसेंगे मेघ, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट; जयपुर में आधा इंच से ज्यादा बारिश

rajasthan weather update
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.