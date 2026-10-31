Jaipur News: जयपुर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की 6th फ्लोर से कूदी छात्रा- दर्दनाक मौत, सामने आई बड़ी वजह!

जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय परिसर से शनिवार सुबह एक दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ अध्ययनरत सेकंड ईयर की एक छात्रा ने विश्वविद्यालय की इमारत की छठी मंजिल से अचानक नीचे छलांग लगा दी। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण गंभीर चोटें आने से छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जब परिसर में अन्य छात्र-छात्राएं और स्टाफ मौजूद था। छात्रा के इस तरह आत्मघाती कदम उठाने से पूरे परिसर में अफरा-तफरी और हड़कंप का माहौल बन गया।