जयपुर में 13 लाख के जेवर चोरी का खुलासा, गिरफ्तार नौकरानी ने बताया- प्रेमी के उकसाने पर दिया था वारदात को अंजाम

जयपुर. एसएमएस अस्पताल थाना पुलिस ने घर से लाखों रुपए के जेवर चोरी करने वाली घरेलू नौकरानी को गरफ्तार किया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नवासी आरोपी सोनम सैनी (20) ने अपने प्रेमी के उकसाने पर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 13 लाख रूपए कीमत की सोने की दो चूड़ियां, हीरे का हार और सोने की अंगूठी बरामद कर ली है।

डीसीपी (ईस्ट) रंजीता शर्मा ने बताया कि गंगवाल पार्क निवासी केशन महाजन ने 24 अगस्त को रपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवादी के अनुसार, 12 मई से 4 अगस्त के बीच चर में काम करने वाली सोनम ने डेढ़ लाख रुपए नकद, हीरे व सोने के आभूषण, सोने की घड़ी और चांदी का सामान चोरी कर लिया था।