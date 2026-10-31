Rajasthan News: विला विवाद के बाद APO किए गए IAS शिखर अग्रवाल से जुड़ा एक और मामला आया सामने

इधर, एसीबी ने आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को लाभ पहुंचाने व परिजन के नाम कम कीमत पर रिसॉर्ट में विला खरीदने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की अनुमति दे दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, शिखर अग्रवाल ने उदयपुर कलक्टर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग सहित महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कंपनी के निदेशकों से कथित मिलीभगत की। आरोप है कि कंपनी को रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में छूट, जरूरी प्रमाण-पत्रों की जांच के बिना स्वीकृतियां और विशेष रियायती आर्थिक पैकेज दिलवाया गया। इससे राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।