Weather Update : तूफान अर्नब के प्रभाव से बदला राजस्थान का मौसम, 31 अक्टूबर को प्रदेश के 3 संभाग में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर से पश्चिमी राजस्थान में और 1 नवंबर से पूर्वी राजस्थान में आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना जताई है। राजस्थान में शुक्रवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर का 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि राज्य में सबसे कम अधिकतम तापमान करौली का 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं कोटा, भीलवाड़ा में 23 डिग्री सेल्सियस और माउंटआबू का 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान जवाई डेम पाली का 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फतेहपुर का 15 जबकि माउंटआबू का 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर का अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा।