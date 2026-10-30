Jaipur Murder: पत्नी की हत्या कर दो दिन शव के पास बैठा रहा पति, पत्नी खरीद चुकी थी करवा-चौथ का सामान

जयपुर। करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की तैयारी कर रही लक्ष्मी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस रिश्ते की खातिर वह पूजा का सामान जुटा रही है, वही रिश्ता उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों और इंसानियत दोनों को झकझोर दिया। पति ने झगड़े के बाद पत्नी की हत्या कर दी और अगले दो दिन तक तीन छोटे बच्चों के साथ उसी कमरे में उसके शव के पास बैठा रहा। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद भी वह घर से बाहर नहीं निकला। शुक्रवार सुबह खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर वारदात की जानकारी दी और फिर बच्चों को कमरे में छोड़कर भाग गया।