Gold Silver News : राजस्थान में सोना-चांदी खरीदारों के लिए खुशखबर, अब तौल में नहीं होगी गड़बड़ी, नए नियम लागू

Gold Silver News : राजस्थान सरकार ने सोना-चांदी खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। उपभोक्ता मामले विभाग ने राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 29 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी हो गए हैं। नए प्रावधानों के तहत सोना, चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री में निर्धारित मानकों वाले सटीक कांटों का उपयोग अनिवार्य किया गया है।