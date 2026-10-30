Good News: राजस्थान को मिली आज से एक और ट्रेन की सौगात, इन 13 स्टेशनों पर होगा ठहराव

New Train in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से वाराणसी-साबरमती-वाराणसी प्रतिदिन एक्सप्रेस नई रेलसेवा शुरू की जा रही है। इस ट्रेन के संचालन से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। नई रेलसेवा से यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और प्रमुख शहरों के बीच यात्रा के लिए एक और विकल्प उपलब्ध होगा।