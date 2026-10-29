DA Hike: इंतजार खत्म, राजस्थान के कर्मचारियों को जल्द मिलेगी डीए बढ़ने की खुशखबरी, इस बार 3 प्रतिशत डीए बढ़ने की पूरी उम्मीद

Dearness Allowance 2026: जयपुर। केन्द्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार भी राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाने पर विचार कर रही है। पूरी उम्मीद है कि दीपावाली पर्व से पहले ही राज्य कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिल जाए। इस बार राजस्थान में तीन प्रतिशत डीए बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही हैं।

आपको बता दें कि राजस्थान में डीए वर्तमान में केन्द्र के समान ही है। पिछले वर्षों से राजस्थान में राज्य कर्मचारियेां का डीए,केन्द्र सरकार की तर्ज पर ही बढाया जाता रहा है। केन्द्र सरकार ने बुधवार को तीन प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा की हैं। अब राज्य सरकार भी अपने राज्य कर्मचारियों का तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की पूरी उम्मीद है।

वर्तमान में केन्द्र सरकार में तीन प्रतिशत डीए बढने के बाद 63 प्रतिशत डीए हो गया है, वहीं अब राज्य में तीन प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद हैं। ऐसे में राजस्थान में भी राज्य कर्मचारियों को डीए 63 प्रतिशत तक हो जाएगा।