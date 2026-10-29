संपत्ति विवाद के बीच ACS शिखर अग्रवाल APO, राजस्थान सरकार ने देर रात जारी किया आदेश; बताई ये वजह

बता दें कि प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों में संपत्ति के मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल 11.56 करोड़ से अधिक की संपत्ति के साथ सबसे ऊपर है, जबकि मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 10.30 लाख की संपत्ति के साथ इस सूची में सबसे नीचे है। केंद्र सरकार ने हाल ही देशभर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की 31 दिसंबर 2025 तक की अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया था, जिसमें राजस्थान के 281 अधिकारी शामिल है।