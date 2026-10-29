Jaipur Jewellers Robbery: जयपुर में ज्वेलर्स भाइयों से लूट, बचाने दौड़ी महिला पर भी हमला; पांचों उंगलियों में फ्रैक्चर

वारदात की सूचना पर जामडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी है। आशंका है कि बदमाशों ने भाइयों की दिनचर्या और दुकान बंद करने के समय की पहले से रेकी की थी। स्थानीय स्कूल में पढ़ाने वाले निशु ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले सोनू पर हमला कर लूट की गई थी। इसके बाद वह रोज शाम को भाई के पास दुकान पर चले जाते हैं और रात को दोनों दुकान बंद कर साथ घर लौटते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षेत्र में इससे पहले भी एक आभूषण व्यापारी के साथ लूट की वारदात हो चुकी है।