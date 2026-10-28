Rajasthan: पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस का दिल्ली कूच पर फोकस, जिलाध्यक्षों से मांगा गया भीड़ का हिसाब

Jaipur: दिल्ली रैली को लेकर बैठक करते गोविंद सिंह डोटासरा (फोटो-INC)
जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रदेश कांग्रेस ने अब एक नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ रैली की तैयारियों पर जोर लगा दिया है। रैली में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक से प्रदेश स्तर तक बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तैयारियों के समन्वय की कमान संभाली है, वहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने जयपुर दौरे के दौरान महिला कार्यकर्ताओं को जुटाने की रणनीति पर चर्चा की।
रैली के लिए कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने, वाहनों की व्यवस्था और जिलों से आने वाले लोगों की संख्या का हिसाब रखने पर पार्टी का फोकस है। हालांकि, वाहनों के खर्च और प्रतिभागियों की व्यवस्था करना कांग्रेस के सामने चुनौती बना हुआ है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में डोटासरा ने रैली के लिए गठित कंट्रोल रूम और समन्वय से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अब तक की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं के आवागमन की व्यवस्था पर चर्चा की। प्रदेश की सीमाओं पर चेकपोस्ट बनाकर आवाजाही से जुड़ी जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में कंट्रोल रूम के संयोजक रामसिंह कस्वा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या का ब्योरा देने को कहा है। इसके लिए पार्टी के कनेक्ट पोर्टल पर वीडियो और फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। चेकपोस्ट पर तैनात पार्टी की टीमों को भी रैली में जाने वाले लोगों की जानकारी जुटानी होगी। भीड़ की संख्या और उसकी पुष्टि के लिए बनाई गई इस व्यवस्था के चलते जिलाध्यक्षों पर तैयारियों का दबाव बढ़ गया है।
जयपुर दौरे पर पहुंचीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रैली में भागीदारी की रणनीति पर चर्चा की। महिला कांग्रेस ने देशभर से 50 हजार महिला कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। लांबा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडिया गठबंधन की रैली को असफल करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इसके बावजूद रैली सफल होगी। कांग्रेस अब पंचायत चुनाव के बीच संगठनात्मक तैयारियों को गति देते हुए दिल्ली में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में जुटी है।
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