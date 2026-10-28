Rajasthan: पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस का दिल्ली कूच पर फोकस, जिलाध्यक्षों से मांगा गया भीड़ का हिसाब

जयपुर दौरे पर पहुंचीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रैली में भागीदारी की रणनीति पर चर्चा की। महिला कांग्रेस ने देशभर से 50 हजार महिला कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। लांबा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडिया गठबंधन की रैली को असफल करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इसके बावजूद रैली सफल होगी। कांग्रेस अब पंचायत चुनाव के बीच संगठनात्मक तैयारियों को गति देते हुए दिल्ली में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में जुटी है।