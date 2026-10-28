जयपुर से 10 विदेशी युवतियों को किया गया डिपोर्ट, थाईलैंड की 9 युवतियां शामिल, जानें पूरा मामला

जयपुर। राजधानी जयपुर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 10 विदेशी युवतियों को उनके देश वापस भेज दिया गया है। इनमें थाईलैंड की 9 और लाओस की 1 युवती शामिल है। जांच में एक युवती के नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल होने की बात भी सामने आई है। अब पुलिस और संबंधित एजेंसियों का ध्यान उन एजेंटों, बिचौलियों और स्थानीय मददगारों तक पहुंचने पर है, जिन्होंने कथित तौर पर इन युवतियों को भारत में प्रवेश कराने से लेकर यहां ठहरने और काम दिलाने तक में मदद की।