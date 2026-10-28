Anta Tijori Kand: 4 क्विंटल की तिजोरी चोरी मामले में बड़ा खुलासा, 2 हार्डकोर अपराधी अरेस्ट; दिल्ली-पंजाब तक फैला नेटवर्क

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 7 जुलाई 2026 को फरियादी ने थाना अंता में रिपोर्ट दी कि 6 जुलाई की रात अज्ञात चोरों ने उनके मकान का मुख्य गेट और गैलरी का ताला तोड़कर प्रवेश किया और पूजा कक्ष में रखी करीब 4 क्विंटल वजनी तिजोरी चुरा ले गए। तिजोरी में करीब 5.50 लाख रुपए नकद, सोने की 2 चेन, सोने की 3 अंगूठियां और संपत्ति संबंधी महत्वपूर्ण रजिस्ट्री दस्तावेज थे। कमरे की अलमारी से 7 हजार रुपए नकद भी चोरी हुए। रिपोर्ट पर थाना अंता में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।