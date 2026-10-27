‘फ्लैट में आओ…’ लड़की के एक फोन पर सीकर पहुंचे जयपुर के होटल कारोबारी, बंधक बनाकर 10 लाख लूटे

Sikar Honeytrap Case: हनीट्रैप में फंसाकर राजधानी जयपुर के एक होटल कारोबारी को सीकर बुलाने और फिर बंदूक दिखाकर बंधक बनाकर लूटपाट करने के मामले का उद्योग नगर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक लड़की सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर गिरोह बना रखा था। लड़की ने पहले कारोबारी को चंडीगढ़ मिलने बुलाया और फिर सीकर की एक निजी रेजीडेंसी के फ्लैट में बुलाया। यहां 8 से 10 युवकों ने कारोबारी के साथ मारपीट की और पिस्टल दिखाकर लूटपाट की।