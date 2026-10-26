सीकर: ‘पापा अब हमें कौन संभालेगा…’ तिरंगे में लिपटे इंस्पेक्टर पिता को देख बेसुध हुईं 6 बेटियां, बेटे ने दी मुखाग्नि

सीकर. बडिया गांव में रविवार सुबह इंस्पेक्टर रामप्रताप खटीक की अंतिम विदाई के दौरान माहौल गमगीन हो गया। तिरंगे में लिपटी उनकी पार्थिव देह घर पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। छत पर खड़ी छह बेटियां पिता को आखिरी विदाई देते समय बिलख पड़ीं और उनका बस यही कहना था कि अब उन्हें कौन संभालेगा। मोहल्ले की महिलाएं भी रोने लगीं। बूढ़ी मां कस्तूरी देवी अपने बेटे को खोने का दुख सह नहीं सकीं और फूट-फूटकर रो पड़ीं। वहीं रामप्रताप की पत्नी संतोष देवी भी दुख की वजह से बेसुध हो गईं। इस दौरान पूरे गांव की आंखें नम थीं।