RGHS में बड़ा बदलाव: गंभीर मरीजों को पलक झपकाने वाले नियम से राहत, नहीं अटकेगा क्लेम

RGHS New Rules: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के डिस्चार्ज नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब गंभीर मरीजों को डिस्चार्ज के समय आंख झपकाकर सत्यापन करने से छूट दी जाएगी। योजना के तहत अस्पताल को क्लेम का भुगतान हो सके, इसके लिए अस्पताल को मरीज की स्थिति से जुड़ा चिकित्सकीय कारण बताना होगा। आरजीएचएस के नए निर्देशों के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अस्पताल में उपचार लेने वाला मरीज वही है, जिसका रिकॉर्ड योजना में दर्ज है।