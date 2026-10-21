सीकर जिला परिषद के 49 वार्ड में 163 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, डॉक्टर-इंजीनियर से लेकर एडवोकेट तक आजमा रहे किस्मत

सीकर। गांवों की सरकार के चुनाव में डॉक्टर-इंजीनियर से लेकर एडवोकेट, एमए-बीएड डिग्रीधारी भी मैदान में है। जिला परिषद के 49 वार्ड में अब 163 प्रत्याशी चुनाव में डटे हुए है। पत्रिका ने पड़ताल की तो रोचक तथ्य सामने आए। सरकार ने इस बार पंचायतीराज चुनाव में भले ही छूट दी हो लेकिन हमारे 87 फीसदी प्रत्याशी उच्च शिक्षित है। वार्ड एक से चुनावी मैदान में उतरने वाले राजेश कुमार एलएलएम किए हुए तो फूलाराम ने बीएससी तक पढ़ाई की है। वहीं, वार्ड दो की प्रत्याशी कृतिका चौधरी ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है।