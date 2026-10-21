21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

सीकर जिला परिषद के 49 वार्ड में 163 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, डॉक्टर-इंजीनियर से लेकर एडवोकेट तक आजमा रहे किस्मत

गांवों की सरकार के चुनाव में डॉक्टर-इंजीनियर से लेकर एडवोकेट, एमए-बीएड डिग्रीधारी भी मैदान में है। जिला परिषद के 49 वार्ड में अब 163 प्रत्याशी चुनाव में डटे हुए है।
2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Oct 21, 2026

Sikar Zila Parishad Election

सीकर जिला परिषद चुनाव। फोटो: एआई

सीकर। गांवों की सरकार के चुनाव में डॉक्टर-इंजीनियर से लेकर एडवोकेट, एमए-बीएड डिग्रीधारी भी मैदान में है। जिला परिषद के 49 वार्ड में अब 163 प्रत्याशी चुनाव में डटे हुए है। पत्रिका ने पड़ताल की तो रोचक तथ्य सामने आए। सरकार ने इस बार पंचायतीराज चुनाव में भले ही छूट दी हो लेकिन हमारे 87 फीसदी प्रत्याशी उच्च शिक्षित है। वार्ड एक से चुनावी मैदान में उतरने वाले राजेश कुमार एलएलएम किए हुए तो फूलाराम ने बीएससी तक पढ़ाई की है। वहीं, वार्ड दो की प्रत्याशी कृतिका चौधरी ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है।

इसके अलवा वार्ड तीन की प्रत्याशी गणपति बाटड़ एमए, रजनी एमए-बीएड व बबीता बीएससी पास कर चुकी है। वार्ड 11 की बात करें तो यहां प्रत्याशी व कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला एमए पास है तो महेन्द्र सिंह मुवाल ने बीएससी तक पढ़ाई की है। वार्ड 12 के प्रत्याशी मुकेश खोखर ने बीए तो सुरेन्द्र सिंह ने इंजीनियरिंग की है।

वार्ड 18 से चुनाव मैदान में उतरने वाली भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी एमए-एलएलबी तक पढ़ाई की हुई है। जबकि संजू कुमावत ने एमए किया है। 38 की बात करें तो यहां से प्रत्याशी रणवीर सिंह जाट व विजय खटकड़ ने स्नातक पढ़ाई किए हुए है। वार्ड 44 से प्रत्याशी ताराचंद धायल ने एमए व एलएलबी, रेखा जांगिड़ ने एमए व अनिल बुरड़क ने भी लॉ की पढ़ाई की है।

चुनाव में इन मुद्दों की गूंज

1. यमुना जल : शेखावाटी में सबसे बड़ी पेयजल है, ऐसे में सभी दलों की ओर से पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। भाजपा की ओर गांवों की सरकार के चुनाव में यमुना जल समझौते को सबसे ज्यादा भुनाने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस व माकपा की ओर से भी यमुना जल समझौते लेकर लगातार सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ढ़ाई साल में भी काम शुरू नहीं करा सकी।

2. संभाग व जिला : कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की ओर से भाजपा राज में सीकर संभाग व नीमकाथाना जिला रद्द होने के मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में यह मुद्दा कमजोर है वहां विपक्ष की ओर से स्थानीय मुद्दों के जरिए मतदाताओं को साधा जा रहा है। कई पंचायत समिति क्षेत्रों में चिकित्सा, सड़क आदि क्षेत्र में हुए कामों को लेकर भी भाजपा प्रत्याशी मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे है।

जनता बता रही समस्या, प्रत्याशी कर रहे वादे

पहले चरण का प्रचार प पूरी तरह रफ्तार पकड़ रहा है। चुनाव में जनता की ओर से खुलकर समस्याएं प्रत्याशियों के सामने रखी जा रही है। ग्रामीण कृष्ण जाखड़ ने बताया कि नंदीशाला, हाईटेक अस्पताल, एंबुलेंस सेवा व ई-लाईब्रेरी सहित अन्य मुद्दे गूंज रहे है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों की ओर से इन समस्याओं का समाधान कराने के दावे-वादे भी किए जा रहे हैं। 06 पंचायत समितियों के 140 वार्डों में 484 अभ्यर्थी चुनाव मैदान मेंगांवों की सरकार के चुनाव में बिसात बिछना शुरू हो गई है।

पहले चरण में नामांकन दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रचार अभियान शुरू हो गया है। दूसरी तरफ पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है। पहले चरण में जिले की अजीतगढ़, खंडेला, नीमकाथाना, पाटन, पिपराली एवं श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों में सदस्य पद के निर्वाचन के लिए 140 वार्डों में 484 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में है।

इतने प्रत्याशी मैदान में

क्र. सं.क्षेत्र / पंचायत समितिप्रत्याशियों की संख्या
1अजीतगढ़55
2खंडेला117
3नीमकाथाना100
4पाटन82
5पिपराली54
6श्रीमाधोपुर76
7जिला परिषद वार्ड163
कुल योगसभी क्षेत्र647

नाना-नानी को बताने वाले थे मां के प्रेम संबंध का राज, बड़े बेटे और प्रेमी के साथ मिलकर कर दी जुड़वा बेटों की हत्या

ये भी पढ़ें
Bharatpur Twin Brothers Murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 02:43 pm

Published on:

21 Oct 2026 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर जिला परिषद के 49 वार्ड में 163 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, डॉक्टर-इंजीनियर से लेकर एडवोकेट तक आजमा रहे किस्मत

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

नवरात्र में शर्मनाक घटना: सीकर में नवजात बच्ची का शव मिला सड़क पर, हालत देख सन्न रह गए लोग

Sikar Newborn Baby Case
सीकर

ग्राउंड रिपोर्ट: राजस्थान में मशरूम उत्पादन 8 साल में 15 गुना बढ़ा, युवाओं को भा रही खेती

ground report rajasthan mushroom production
सीकर

Rajasthan: यहां पुतला दहन नहीं, राम-रावण के बीच होता है असली युद्ध; 173 साल से चली आ रही अनोखी परंपरा

Bay Village Dussehra
सीकर

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान के पंचायत चुनाव में ‘सास-बहू’ की जोड़ी, एक BJP से- तो एक कांग्रेस से प्रत्याशी

mother in law and daughter in law contesting from congress bjp in panchayat elections
सीकर

Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव लड़ने के लिए  ASI सुल्तान सिंह ने छोड़ी पुलिस की नौकरी, अब राजनीति में आज़माएंगे भाग्य

siikar asi sultan singh baral resigns for zila parishad election
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.