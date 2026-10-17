Rajasthan: यहां पुतला दहन नहीं, राम-रावण के बीच होता है असली युद्ध; 173 साल से चली आ रही अनोखी परंपरा

बाय गांव में रामायण के अलग-अलग प्रसंगों का मंचन गांव के लोग ही करते हैं। इसमें श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना से लेकर लंका के योद्धाओं तक की भूमिका ग्रामीण निभाते हैं। सभी पात्र अपने-अपने किरदारों के जरिए रामायण के युद्धकांड को जीवंत करते हैं। सेनाओं के बीच होने वाले युद्ध और रावण वध के साथ यह आयोजन गांव की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाता है। 173 साल से चली आ रही इस परंपरा में गांव के लोग मिलकर हिस्सा लेते हैं और रामायण के प्रसंगों को उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे पूरा गांव अयोध्या और लंका जैसा नजर आने लगता है।