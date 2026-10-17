17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

Rajasthan: यहां पुतला दहन नहीं, राम-रावण के बीच होता है असली युद्ध; 173 साल से चली आ रही अनोखी परंपरा

सीकर के बाय गांव में 173 साल पुरानी दशहरे की परंपरा निभाई जाती है। यहां रावण का पुतला जलाने के बजाय राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध होता है और रणभूमि में रावण वध किया जाता है।
2 min read
Google source verification

सीकर

image

Harshita Saini

Oct 17, 2026

Bay Village Dussehra

सीकर जिले के बाय गांव में दशहरा मानाया जाता है अलग अंदाज में

खाटूश्यामजी (सीकर). राजस्थान में सीकर जिले के बाय गांव में दशहरा मनाने की परंपरा दूसरी जगहों से अलग है। यहां दशहरे पर रावण का पुतला जलाने के बजाय 173 साल पुरानी परंपरा के अनुसार रामायण के प्रसंगों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस आयोजन के दौरान पूरा गांव अयोध्या और लंका का रूप ले लेता है। राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध होता है और अंत में रणभूमि में रावण का वध किया जाता है। इस तरह यहां दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि रामायण की कहानी को सामने से देखने का मौका भी बन जाता है।

बाय गांव में रामायण के अलग-अलग प्रसंगों का मंचन गांव के लोग ही करते हैं। इसमें श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना से लेकर लंका के योद्धाओं तक की भूमिका ग्रामीण निभाते हैं। सभी पात्र अपने-अपने किरदारों के जरिए रामायण के युद्धकांड को जीवंत करते हैं। सेनाओं के बीच होने वाले युद्ध और रावण वध के साथ यह आयोजन गांव की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाता है। 173 साल से चली आ रही इस परंपरा में गांव के लोग मिलकर हिस्सा लेते हैं और रामायण के प्रसंगों को उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे पूरा गांव अयोध्या और लंका जैसा नजर आने लगता है।

आस्था के साथ भाईचारे का उत्सव

बाय गांव में दशहरे का यह महोत्सव केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के लोगों के बीच भाईचारे और एकजुटता का प्रतीक भी है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पंजाब और विदेशों में रहने वाले प्रवासी परिवार भी अपने गांव लौटते हैं। इस तरह दशहरे का यह उत्सव दूर-दराज के शहरों और विदेशों में रहने वाले लोगों को भी अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। यह परंपरा नई पीढ़ी को गांव की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के साथ सामाजिक एकजुटता का संदेश भी देती है।

रात को निकलती हैं देवस्वरूपों की झांकियां

बाय गांव में दशहरे के आयोजन के दौरान राजकीय आदर्श विद्यालय का मैदान रणभूमि में बदल जाता है। यहां राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध का मंचन किया जाता है। युद्ध के बाद रावण का वध होता है। इसके बाद श्रीराम को रथ पर विराजमान कर गाजे-बाजे के साथ लक्ष्मीनाथ मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर में आराधना के बाद महाआरती की जाती है।

रात के समय भी धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहता है। इस दौरान नृसिंह लीला का आयोजन किया जाता है। साथ ही भगवान के 24 अवतारों और रामदेवजी, गोगाजी तथा भैरूजी सहित विभिन्न लोकदेवताओं की झांकियां निकाली जाती हैं। कलाकार अलग-अलग मुखौटे धारण कर नगाड़ों की थाप पर प्रस्तुतियां देते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए गांव में धार्मिक परंपराओं और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।

Patrika Maharaas Dandiya 2026: शनिवार से सजेगी डांडिया की महफिल, जानें कहां मिल रहे टिकट और क्या है पार्किंग की व्यवस्था

ये भी पढ़ें
patrika maharaas dandiya 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 09:30 am

Published on:

17 Oct 2026 09:28 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: यहां पुतला दहन नहीं, राम-रावण के बीच होता है असली युद्ध; 173 साल से चली आ रही अनोखी परंपरा

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान के पंचायत चुनाव में ‘सास-बहू’ की जोड़ी, एक BJP से- तो एक कांग्रेस से प्रत्याशी

mother in law and daughter in law contesting from congress bjp in panchayat elections
सीकर

Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव लड़ने के लिए  ASI सुल्तान सिंह ने छोड़ी पुलिस की नौकरी, अब राजनीति में आज़माएंगे भाग्य

siikar asi sultan singh baral resigns for zila parishad election
सीकर

Rajasthan Politics: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की भाभी का टिकट कटा, बेटे ने भरा निर्दलीय पर्चा, मचा सियासी घमासान

Jhabar Singh Kharra
सीकर

सीकर: नींद के आगोश में रात 3 बजे बिस्तर से उठी लड़की, फिर हो गई मौत; जानें पूरा मामला

Sikar Girl Death
सीकर

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील का संकट, आधे से ज्यादा विद्यालयों में राशन-बजट खत्म; गहलोत ने उठाए सवाल

rajasthan mid day meal crisis
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.