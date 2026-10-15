15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

सीकर: नींद के आगोश में रात 3 बजे बिस्तर से उठी लड़की, फिर हो गई मौत; जानें पूरा मामला

सीकर के रींगस में छत से गिरने से 21 वर्षीय नेहा सेन की मौत हो गई। परिजनों ने पानी की अनियमित सप्लाई पर नाराजगी जताते हुए जलदाय विभाग से जलापूर्ति का समय तय करने की मांग की है।
2 min read
Google source verification

सीकर

image

Harshita Saini

Oct 15, 2026

Sikar Girl Death

मृतका नेहा सेन

सीकर. रींगस के वार्ड 21 में मंगलवार तड़के छत से गिरने से 21 वर्षीय युवती की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार देर रात उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह राजकीय उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिवार में शोक छा गया।

रात के तीन बजे उठी थी युवती

नेहा सेन पुत्री श्रवण सेन मंगलवार तड़के करीब 3 बजे पानी भरने के लिए उठी थी। इसी दौरान नींद की अवस्था में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे गिर गई। परिजन तुरंत उसे हॉस्पिटल भी लेकर गए लेकिन हालत ज्यादा नाजुक और गंभीर होने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने कस्बे में पानी की सप्लाई के समय को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि जलापूर्ति का निश्चित समय नहीं होने से लोगों को रात में भी जागना पड़ता है।

कभी रात 3 बजे तो कभी उससे पहले शुरू होती है सप्लाई

परिजनों के अनुसार, रींगस में जलापूर्ति का कोई तय समय नहीं है। कई बार सुबह करीब 3 बजे या इससे पहले ही पानी आने लगता है। ऐसे में घरों में पानी जमा करने के लिए लोगों को असामान्य समय पर उठना पड़ता है। उनका कहना है कि पानी की जरूरत पूरी करने के लिए रात की नींद प्रभावित होती है और अगले दिन की दिनचर्या पर भी असर पड़ता है।

जलापूर्ति का समय तय करने की मांग

परिजनों का कहना है कि पानी की सप्लाई का समय निश्चित नहीं होने से लोगों को अपनी दिनचर्या के बजाय जलापूर्ति के अनुसार काम करना पड़ता है। कई परिवारों को पानी भरने के लिए देर रात या तड़के उठना पड़ता है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों की नींद भी प्रभावित होती है। उनका कहना है कि यदि जलापूर्ति का समय पहले से निर्धारित हो, तो लोग उसी के अनुसार पानी भरने की तैयारी कर सकते हैं और अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं।

व्यवस्था में बदलाव की जरूरत

हादसे के बाद परिजनों ने जलदाय विभाग से इस समस्या पर ध्यान देने की मांग की है। उनका कहना है कि कस्बे में पानी की सप्लाई नियमित और सुविधाजनक समय पर होनी चाहिए, ताकि लोगों को रात के असामान्य समय पर उठकर पानी भरने की मजबूरी न रहे। अब उनकी मांग है कि विभाग जलापूर्ति का समय निर्धारित कर इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाए। इससे लोगों को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

Instagram वाली ‘पुष्पा’ की लव स्टोरी का अंत! छत्तीसगढ़ से आशिक संग राजस्थान आई 1 बच्चे की मां की मौत

ये भी पढ़ें
Instagram Love Story

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 02:12 pm

Published on:

15 Oct 2026 01:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर: नींद के आगोश में रात 3 बजे बिस्तर से उठी लड़की, फिर हो गई मौत; जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील का संकट, आधे से ज्यादा विद्यालयों में राशन-बजट खत्म; गहलोत ने उठाए सवाल

rajasthan mid day meal crisis
सीकर

सीकर: 3 क्विंटल सरसों का बीज जब्त, नामी कंपनियों ​के रैपर मिले; कृषि अधिकारी की रिपोर्ट पर एफआईआर

sarson seeds
सीकर

कौन हैं संतोष देवी? राजस्थान की पहली महिला किसान ब्रांड एंबेसडर बनीं, अब किसानों को देंगी ट्रेनिंग

Santosh Devi Khedar
सीकर

‘कोई नहीं रहेगा कुंवारा, सभी को बनाऊंगी दूल्हा…’ शेखावाटी में क्यों बना चुनावी मुद्दा?

Rajasthan Panchayat Election
सीकर

Sikar : जंतर-मंतर आंदोलन से पहले रींगस के अधिवक्ता संजू वर्मा घर से डिटेन, कठूमर में बड़े सीजेपी नेता के घर पहुंची पुलिस

jantar mantar protest sikar ringas lawyer sanju verma was detained
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.