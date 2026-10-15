सीकर: नींद के आगोश में रात 3 बजे बिस्तर से उठी लड़की, फिर हो गई मौत; जानें पूरा मामला

नेहा सेन पुत्री श्रवण सेन मंगलवार तड़के करीब 3 बजे पानी भरने के लिए उठी थी। इसी दौरान नींद की अवस्था में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे गिर गई। परिजन तुरंत उसे हॉस्पिटल भी लेकर गए लेकिन हालत ज्यादा नाजुक और गंभीर होने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने कस्बे में पानी की सप्लाई के समय को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि जलापूर्ति का निश्चित समय नहीं होने से लोगों को रात में भी जागना पड़ता है।