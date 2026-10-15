15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

Instagram वाली ‘पुष्पा’ की लव स्टोरी का अंत! छत्तीसगढ़ से आशिक संग राजस्थान आई 1 बच्चे की मां की मौत

सोशल मीडिया पर प्रेम संबंध के बाद रायपुर की विवाहिता पुष्पा प्रेमी के साथ घर से निकली थी। रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर उसे अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Harshita Saini

image

मनीष कुमार सिंह

Oct 15, 2026

Instagram Love Story

अजमेर के जेएलएन अस्पताल में - बैठा ताराचन्द (फाइल फोटो)

मनीष कुमार सिंह

अजमेर. सोशल मीडिया पर परवान चढ़े प्यार के रिश्ते का अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में तीन दिन पहले अंत हो गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर से प्रेमी के साथ निकली विवाहिता की सफर के दौरान तबीयत बिगड़ने से उपचार के दौरान यहां मौत हो गई। मामले में विवाहित प्रेमी को रायपुर पुलिस अपने साथ ले गई, जबकि पुष्पा का शव परिजनों के इंतजार में जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुष्पा के अपहरण की रिपोर्ट रायपुर में दर्ज होना भी पता चला है। डीडवाना-कुचामन के मीठड़ी निवासी ताराचंद खटीक और रायपुर (छग) निवासी पुष्पा इंस्टाग्राम पर संपर्क में आए थे। नजदीकियां बढ़ने पर दोनों ने साथ रहने का निर्णय किया। ताराचंद रायपुर पहुंचा और पुष्पा को साथ लेकर रवाना हो गया। हालांकि, पुष्पा के एक संतान भी थी।

राह में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मौत

पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि प्रेमी युगल गंतव्य तक पहुंचता, इससे पहले ही रास्ते में पुष्पा की तबीयत बिगड़ गई। ताराचंद उसे 10 अक्टूबर को जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचा और पत्नी बताकर भर्ती कराया। पहचान के दस्तावेज मांगे जाने पर दिए आधार कार्ड से विवाहिता का छत्तीसगढ़ के रायपुर की होना सामने आया। हालांकि इस सबके बीच चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन 11 अक्टूबर को पुष्पा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पुष्पा को पूर्व से हृदय रोग था। मौत के बाद दस्तावेजों की जांच में उसकी पहचान और पारिवारिक पृष्ठभूमि सामने आई, जिससे पुलिस भी हारान रह गई। रायपुर पुलिस ताराचंद को अपने साथ ले गई, जबकि पुष्पा का शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर में दर्ज है अपहरण का मामला

अस्पताल पुलिस चौकी के सुखपाल सिंह और सिपाही मुकेश ने मामले की जानकारी रायपुर पुलिस को दी। छत्तीसगढ़ पुलिस के रिकॉर्ड में पुष्पा के अपहरण का मामला दर्ज होना पता चला। इसके बाद रायपुर पुलिस अजमेर आकर प्रेमी ताराचंद को अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार ताराचंद भी विवाहित हैं। पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।

इनका कहना है…

छत्तीसगढ़ की विवाहिता का शव मोर्चरी में रखा है। मौत के बाद उसके रायपुर निवासी होने और प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली। ताराचंद को छत्तीसगढ़ पुलिस के सुपुर्द किया गया है। रायपुर पुलिस व परिजन के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो सकेगी।
- सुखदेव, चौकी प्रभारी, जेएलएन अस्पताल, अजमेर

Jaipur Accident: बेकाबू रोडवेज बस ने चार वाहनों को रौंदा, बाइक सवार महिला की मौत, कार के उड़े परखच्चे

ये भी पढ़ें
Jaipur accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 10:35 am

Published on:

15 Oct 2026 10:31 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Instagram वाली ‘पुष्पा’ की लव स्टोरी का अंत! छत्तीसगढ़ से आशिक संग राजस्थान आई 1 बच्चे की मां की मौत

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RPSC Paper Leak: सिस्टम पर सवाल…बाबूलाल कटारा ने जेल में रहते पूरा किया कार्यकाल, नहीं हो सका बर्खास्त

Babulal Katara
अजमेर

भाजपा के 7, कांग्रेस के 3 प्रत्याशी करोड़पति, सुशील कंवर सबसे अमीर

panchayat raj election 2026
अजमेर

RPSC Recruitment: राजस्थान में 1.25 लाख नई भर्तियों की घोषणा बनाम हकीकत: युवाओं का क्यों बढ़ रहा सरकारी नौकरी का इंतजार?

RPSC Recruitment 2026
अजमेर

राजस्थान: अरावली पर्वत को छलनी कर रहे भू-माफिया: 35 फीसदी हिस्सा बर्बाद, 40% प्राकृतिक झरने हमेशा के लिए बंद

rajasthan aravalli hills
अजमेर

रेल यात्रियों के लिए राहत: अजमेर-चित्तौड़ दोहरीकरण में सिंगावल-झड़वासा खंड पूरा

ajmer chittorgadh rail line
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.