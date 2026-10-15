Instagram वाली ‘पुष्पा’ की लव स्टोरी का अंत! छत्तीसगढ़ से आशिक संग राजस्थान आई 1 बच्चे की मां की मौत

पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि प्रेमी युगल गंतव्य तक पहुंचता, इससे पहले ही रास्ते में पुष्पा की तबीयत बिगड़ गई। ताराचंद उसे 10 अक्टूबर को जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचा और पत्नी बताकर भर्ती कराया। पहचान के दस्तावेज मांगे जाने पर दिए आधार कार्ड से विवाहिता का छत्तीसगढ़ के रायपुर की होना सामने आया। हालांकि इस सबके बीच चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन 11 अक्टूबर को पुष्पा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पुष्पा को पूर्व से हृदय रोग था। मौत के बाद दस्तावेजों की जांच में उसकी पहचान और पारिवारिक पृष्ठभूमि सामने आई, जिससे पुलिस भी हारान रह गई। रायपुर पुलिस ताराचंद को अपने साथ ले गई, जबकि पुष्पा का शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।