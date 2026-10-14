Jaipur Accident: बेकाबू रोडवेज बस ने चार वाहनों को रौंदा, बाइक सवार महिला की मौत, कार के उड़े परखच्चे

मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील के अनुसार, हादसा बुधवार दोपहर करीब 2:45 बजे खेतान चौराहे के पास हुआ। श्रीमाधोपुर से जयपुर आ रही रोडवेज बस अचानक अनियंत्रित हो गई। प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने बताया कि ब्रेक नहीं लगने के कारण बस पर नियंत्रण नहीं रहा। उसने ब्रेक के नीचे कोई वस्तु आ जाने की बात भी कही है। हालांकि, दुर्घटना की वास्तविक वजह की पुलिस जांच कर रही है। प्रत्यक्ष घटनाक्रम के मुताबिक, बस की चपेट में पहले दो कारें आईं। इसके बाद बस ने स्कूटी और बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण कारें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि स्कूटी बस के अगले टायर के नीचे बुरी तरह फंस गई। अचानक हुए इस हादसे से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।