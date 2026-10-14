जयपुर में फर्जी IPO के नाम पर 60 लाख से ज्यादा की ठगी, मोटे मुनाफे का दिया झांसा

शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश करने से पहले संबंधित कंपनी, ब्रोकर और निवेश मंच की प्रामाणिकता की जांच करना जरूरी है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिलने वाले अनजान निवेश टिप्स और मोटे मुनाफे के दावों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। किसी भी अनजान एप या पोर्टल पर पैसा लगाने से पहले सेबी की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित नियामकीय स्रोतों से उसकी वैधता जांचें। निवेश के नाम पर किसी व्यक्ति या संस्था के कहने पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करने से बचें। ऑनलाइन निवेश में सतर्कता और तथ्यों की जांच ही साइबर ठगी के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है।