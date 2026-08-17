राजस्थान में 2.80 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा: सिलीगुड़ी से मास्टरमाइंड गिरफ्तार; चीन के रूआन उर्फ राम के लिए करता था काम

राजसमंद: साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में राजसमंद साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 80 लाख 40 हजार रुपए की साइबर ठगी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने करीब 17 दिनों तक बिहार, झारखंड, रांची, जामताड़ा, पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी-दरभंगा, दार्जिलिंग और असम के गुवाहाटी सहित कई स्थानों पर पड़ताल एवं गहन तलाश के बाद रैकेट के प्रमुख सदस्य दीपू उर्फ डेण्डी उर्फ छोटू मंडल को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमंद के समक्ष पेश किया गया। उसके कब्जे से 44 सिमकार्ड, 5 डेबिट कार्ड और साइबर अपराध में प्रयुक्त 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।