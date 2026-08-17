महाराष्ट्र-यूपी में साइबर ठगी की रकम से जयपुर में खरीदी चांदी, बैंक ने व्यापारी के खाते में आए 1.66 लाख रुपए किए होल्ड

अजमेर रोड स्थित नीलकण्ठ कॉलाेनी निवासी व्यापारी अवधेश बंसल ने माणक चौक थाने में ठगी के संबंध में 15 अगस्त को एफआईआर दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि पांच लोग हल्दियों का रास्ता में स्थित उनकी फर्म पहुंचे थे। उन्होंने 500 ग्राम और 100 ग्राम के दो चांदी के सिक्के खरीदे। भुगतान के लिए उन्होंने परिवादी के स्कैनर पर पांच बार फोन-पे से क्रमश: 98,500, 25,000, 25,000, 17,500 और 1,000 रुपए डाले। कुल 1.67 लाख रुपए का भुगतान दिखाई देने पर परिवादी ने 600 ग्राम चांदी के सिक्के दे दिए।