राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, सरकारी नौकरी के लिए छोटे भाई को बनाया डमी कैंडिडेट, 6 साल बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार

सोनू यादव की गिरफ्तारी के लिए थानाधिकारी मनोज बैरवाल के नेतृत्व में टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। इसके बाद पुलिस ने सोनू यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए सोनू यादव ने अपनी जगह छोटे भाई मनोज को परीक्षा में बैठाने की साजिश रची थी। परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के जरिए शामिल होने के बावजूद मामला सामने आने पर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर परीक्षा फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।