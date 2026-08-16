Alwar : अलवर में भीड़भाड़ वाली सड़क पर ड्राइवर ने चलते ट्रेलर की छत पर झूमकर किया डांस, वीडियो वायरल

चलते ट्रेलर पर चालक को इस तरह खतरनाक तरीके से नाचते और करतब करते देख अन्य वाहन चालक दुर्घटना की आशंका से बचते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद चालक की लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अलवर शहर की व्यस्त सड़क पर इस तरह का जोखिम भरा प्रदर्शन चालक के साथ-साथ आस-पास चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों के लिए भी खतरा बन सकता था।