अमित शाह के अलवर दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं की हिरासत, हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन

Amit Shah's Alwar visit: अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रविवार को होने वाली जनसभा से पहले कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। कांग्रेस और NSUI के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं कुछ कांग्रेस नेताओं को उनके घरों पर ही नजरबंद किया गया। हनुमान चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।