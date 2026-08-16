Alwar: अलवर में आज अमित शाह की जनसभा; 6,279 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, NSUI कार्यकर्ता हिरासत में

कार्यक्रम के दौरान अलवर को भी कई बड़ी सौगातें मिलेंगी। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए सरस डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं अलवर के नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा। कार्यक्रम में 10,548 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। जनसभा में अलवर के अलावा कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा सहित आसपास के जिलों से करीब एक लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है।