Alwar News : अलवर में तेल फैक्ट्री में भीषण आग, दमकलों वाहनों ने पाया काबू, करोड़ों का नुकसान

Alwar News : अलवर के औद्योगिक क्षेत्र (एमआईए) में स्थित तेल पैकिंग फैक्ट्री में शनिवार सुबह यकायक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर तक दिखाई देने लगा। इस आग से हड़कंप मच गया। 15 अगस्त की वजह से फैक्ट्री में आज छुट्‌टी थी। फैक्ट्री में मौजूद गार्ड ने ही आग लगने की सूचना मालिक पवन चौधरी को दी। इसके बाद आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली। आग को देखकर आस-पास स्थित फैक्ट्रियों में भी अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि 5 जिलों से आई 25 दमकलों ने 150 चक्कर लगाकर करीब 8 घंटे में आग पर काबू पा लिया है। दमकल विभाग की गाड़ियां ने भारी मशक्कत के बाद दोपहर 2 बजे तक आग को बुझाया दिया।