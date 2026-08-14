Alwar News: अलवर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, जानें क्या है वजह ?

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी (आईपीएस) ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह आदेश लागू किया गया है। नो ड्रोन जोन की व्यवस्था 14 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रभावी होगी और 17 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगी। इस अवधि में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी।



अमित शाह के अलवर दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इसके लिए पार्किंग व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोगों से सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है।