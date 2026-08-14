Alwar News: अलवर में बारिश से जलभराव, कई इलाकों में भरा पानी

शहर में आज हुई बारिश (फोटो - पत्रिका)
अलवर शहर में शुक्रवार सुबह हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और इसके बाद अच्छी बारिश हुई। बारिश से लोगों को पिछले कुछ समय से परेशान कर रही उमस और गर्मी से राहत मिली। वहीं, बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी जमा होने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
अलवर शहर के जिला अस्पताल के सामने वाली सड़क पर बारिश का पानी भर गया। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। अस्पताल के आसपास जलभराव के कारण पैदल आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी हुई। बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होने से वाहन चालकों को भी सावधानी से निकलना पड़ा।
इसी तरह बिजली घर चौराहा, भगत सिंह चौराहा और अंबेडकर सर्किल के आसपास भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहर के कई अन्य इलाकों में भी सड़कें पानी से भर गईं। निचले इलाकों में पानी अधिक जमा होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई।
मुन्शी बाग स्थित देवी जी की गली में स्कूल के बाहर भी बारिश का पानी भर गया। स्कूल के आसपास पानी जमा होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद कई स्थानों पर पानी निकासी की व्यवस्था धीमी होने से जलभराव की स्थिति बन जाती है।
हालांकि बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। लंबे समय से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों ने बारिश का आनंद भी लिया। शहर में सुबह के समय कई जगह लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और अन्य स्थानों पर रुकते नजर आए।
उधर, खैरथल में भी शुक्रवार सुबह तेज बारिश हुई। यहां भी बारिश के बाद कई जगह पानी जमा होने की स्थिति बनी। मौसम में बदलाव के कारण अगले कुछ दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अलवर और आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन से चार दिन तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज बारिश की स्थिति में जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचना बेहतर रहेगा।
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