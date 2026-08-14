14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar News: अलवर में बारिश से जलभराव, कई इलाकों में भरा पानी

अलवर में शुक्रवार सुबह हुई अच्छी बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। जिला अस्पताल के सामने समेत बिजली घर चौराहा, भगत सिंह चौराहा और अंबेडकर सर्किल के आसपास जलभराव हुआ।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Aug 14, 2026

alwar rain

शहर में आज हुई बारिश (फोटो - पत्रिका)

अलवर शहर में शुक्रवार सुबह हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और इसके बाद अच्छी बारिश हुई। बारिश से लोगों को पिछले कुछ समय से परेशान कर रही उमस और गर्मी से राहत मिली। वहीं, बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी जमा होने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

कई जगहों पर जलभराव

अलवर शहर के जिला अस्पताल के सामने वाली सड़क पर बारिश का पानी भर गया। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। अस्पताल के आसपास जलभराव के कारण पैदल आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी हुई। बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होने से वाहन चालकों को भी सावधानी से निकलना पड़ा।

इसी तरह बिजली घर चौराहा, भगत सिंह चौराहा और अंबेडकर सर्किल के आसपास भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहर के कई अन्य इलाकों में भी सड़कें पानी से भर गईं। निचले इलाकों में पानी अधिक जमा होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई।

गर्मी और उमस से राहत

मुन्शी बाग स्थित देवी जी की गली में स्कूल के बाहर भी बारिश का पानी भर गया। स्कूल के आसपास पानी जमा होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद कई स्थानों पर पानी निकासी की व्यवस्था धीमी होने से जलभराव की स्थिति बन जाती है।

हालांकि बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। लंबे समय से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों ने बारिश का आनंद भी लिया। शहर में सुबह के समय कई जगह लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और अन्य स्थानों पर रुकते नजर आए।

जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

उधर, खैरथल में भी शुक्रवार सुबह तेज बारिश हुई। यहां भी बारिश के बाद कई जगह पानी जमा होने की स्थिति बनी। मौसम में बदलाव के कारण अगले कुछ दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अलवर और आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन से चार दिन तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज बारिश की स्थिति में जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचना बेहतर रहेगा।

Alwar: अलवर ग्रामीण की सड़कों के लिए 10.62 करोड़ मंजूर, ये सड़कें होंगी चकाचक 

ये भी पढ़ें
alwar grameen roads

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 12:59 pm

Published on:

14 Aug 2026 12:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: अलवर में बारिश से जलभराव, कई इलाकों में भरा पानी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: लिपिक भर्ती घोटाला: 302 संदिग्ध लिपिकों को नोटिस की तैयारी

alwar clerk recruitment scam
अलवर

Alwar News: अलवर में किराना दुकान से 12 लाख की चोरी, पूर्व कर्मचारी पर शक

kirana shop 12 lakh theft
अलवर

Alwar News: आरक्षण की नई तस्वीर ने बढ़ाई हलचल, कई नेताओं के सपने टूटे, लेकिन मायूस नहीं- बोले ‘श्रीमती जी हैं ना’

alwar Local Body Election Reservation 2026
अलवर

अलवर जिले के 8 निकायों में इस बार महिलाएं संभालेंगी मुखिया की कुर्सी, आरक्षण लॉटरी के बाद तस्वीर साफ

Rajasthan Local Body Election Reservation 2026
अलवर

Alwar: अमित शाह के दौरे से पहलीे गर्माई सियासत, पूर्व चेयरमैन ने कहा डेयरी को कर्ज में डुबो रहे हैं

congress press conference
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.