Alwar News: अलवर में बारिश से जलभराव, कई इलाकों में भरा पानी

मुन्शी बाग स्थित देवी जी की गली में स्कूल के बाहर भी बारिश का पानी भर गया। स्कूल के आसपास पानी जमा होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद कई स्थानों पर पानी निकासी की व्यवस्था धीमी होने से जलभराव की स्थिति बन जाती है।



हालांकि बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। लंबे समय से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों ने बारिश का आनंद भी लिया। शहर में सुबह के समय कई जगह लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और अन्य स्थानों पर रुकते नजर आए।