Amit Shah Alwar Visit : गृहमंत्री अमित शाह व सीएम भजनलाल कल करेंगे अलवर में सभा, 6279 करोड़ का देंगे तोहफा, शहर में ड्रोन बैन

1- राजगढ़ व थानागाजी रोड से आने वाले वाहन नवीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खड़े होंगे। यहां 300 बसों के खड़े होने की व्यवस्था की गई है।

2- मीरा पब्लिक स्कूल में एक हजार दोपहिया वाहन और कारों की पार्किंग क्षमता तय की गई है।

3- तिजारा, किशनगढ़ एवं रामगढ़ मार्ग से आने वाले वाहन बाबू शोभाराम कॉलेज की पार्किंग में खड़े होंगे। यहां 434 बसों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।

4- दशहरा मैदान में 150 बसों और कारों के लिए स्थान तय किया गया है।

5- बहरोड़ रोड से आने वाले वाहन खाटू श्याम मंदिर मैदान में खड़े होंगे। यहां 150 कारों की क्षमता है।

6- रामलीला मैदान में 90 बसों और कारों के लिए आरक्षित जगह है।

7- बुद्ध विहार आयुर्वेद कॉलेज क्षेत्र में बसों के ठहराव के लिए व्यवस्था की गई है।

8- संगठन व अन्य आरक्षित स्थल कर्बला मैदान में वाहन खड़े करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहन खड़े होंगे।

9- ईएसआइसी खेल मैदान (ट्रांसपोर्ट नगर) में 100 बसों के लिए रिजर्व पार्किंग स्थल बनाया गया है।

10- जेल परिसर में केवल अधिकारी ही अपने वाहन पार्क कर सकेंगे।