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Alwar News: अलवर में स्वतंत्रता दिवस पर 24 प्रतिभाएं सम्मानित 

अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह उत्साह और देशभक्ति के माहौल में आयोजित हुआ। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 24 प्रतिभाओं और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Aug 16, 2026

independence day

स्वतंत्रता दिवस समारोह (फोटो - पत्रिका)

अलवर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। समारोह में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया और इसके बाद परेड की सलामी ली। पूरे स्टेडियम में देशभक्ति का माहौल नजर आया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली 24 प्रतिभाओं को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया।

वीरांगनाओं के सम्मान के दौरान वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान समारोह में मौजूद लोगों ने भी सम्मान के इस भावुक पल की सराहना की।

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को सम्मान

समारोह में शिक्षा, खेल, कला, सामाजिक सेवा और सरकारी कामकाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। छात्रा मानवी शर्मा को शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में चित्रकला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान मिला। छात्र गर्वित गुप्ता को विभिन्न संगठनों में भाषण और स्पीच के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

खिलाड़ी अभिषेक, बास्केटबॉल खिलाड़ी जानवी टोंगर और क्रिकेट खिलाड़ी दक्ष फौजदार को खेलों में उपलब्धियों के लिए सम्मान मिला। जानवी टोंगर ने राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है, जबकि दक्ष फौजदार ने राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।


पहल गुप्ता को महज 2 साल 8 माह की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान बनाने के लिए सम्मानित किया गया। आदिनाथ स्कूल की छात्रा जानवी शर्मा को कक्षा 12वीं सीबीएसई 2025-26 में जिला टॉपर रहने पर सम्मान मिला। आरनव खंडेलवाल को इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलम्पियाड के लिए भारत की राष्ट्रीय टीम में स्थान बनाने पर सम्मानित किया गया।

कक्षा 10वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कशिश खंडेलवाल, दिव्यांशी साहू और भूपेंद्र प्रजापत को भी सम्मान मिला। कक्षा 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली लक्ष्मी बाई को प्रशस्ति-पत्र दिया गया। अंजली मीना को बालिकाओं में नेतृत्व, सामाजिक जिम्मेदारी और बाल संरक्षण के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया।

अधिकारियों और सामाजिक संस्थाओं को भी सम्मान

समारोह में सरकारी विभागों और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को भी सम्मानित किया गया। पीएचईडी के सहायक अभियंता एवं तकनीकी सहायक सुनील कुमार सैनी को जल योजना के संचालन और संधारण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिला। नगर निगम के सफाई कर्मचारी महेंद्र कुमार बैरवा को निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने पर सम्मानित किया गया।


स्पैक्ट्रा संस्था अलवर को महिलाओं के सहयोग से 15 हजार पौधरोपण और वाटरशेड कार्य कराने के लिए सम्मानित किया गया। जिला पुलिस कार्यालय के वरिष्ठ सहायक धूजी प्रसाद मीना को उत्कृष्ट कार्यालय कार्य के लिए प्रशस्ति-पत्र दिया गया।


विशिष्ट लोक अभियोजक डॉ. प्रशांत यादव, पंचायत समिति मालाखेड़ा के विकास अधिकारी विजय कुमार भाल, सूचना सहायक मनीष कुमार पाराशर, मुख्य लेखाधिकारी मुकेश बैरवा और रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक परेश सक्सेना को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

खिलाड़ी अनाया गुप्ता को 7वीं उमई नेशनल यूथ थाई चैम्पियनशिप में कांस्य पदक और मोरवी सिंह को स्वर्ण पदक हासिल करने पर सम्मानित किया गया।

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Updated on:

16 Aug 2026 12:44 pm

Published on:

16 Aug 2026 12:44 pm

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