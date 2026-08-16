Alwar News: अलवर में स्वतंत्रता दिवस पर 24 प्रतिभाएं सम्मानित 

अलवर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। समारोह में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया और इसके बाद परेड की सलामी ली। पूरे स्टेडियम में देशभक्ति का माहौल नजर आया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली 24 प्रतिभाओं को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया।