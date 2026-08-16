अलवर में गृह मंत्री अमित शाह : बोले- निकाय चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करोगे.., 6,453 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात

शाह ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए गुजरात के मॉडल का उदाहरण देते हुए राजस्थान में भी इसी तरह की पहल को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। शाह ने कहा कि कांग्रेस वाले अभी भी झगड़ा लगाने में ही लगे हैं। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही चुनना तय किया है। कांग्रेस का सूफड़ा साफ होने वाला है। शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के हर गांव को समृद्ध करने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है।