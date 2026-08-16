Alwar: गृह मंत्री अमित शाह अलवर में बोले- निकाय चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ

Amit Shah's visit In Alwar: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को अलवर पहुंचे। विजय नगर ग्राउंड में जनसभा के दौरान शाह ने किसानों, युवाओं और डेयरी क्षेत्र को लेकर कई घोषणाएं कीं। 10,580 युवाओं को नियुक्ति पत्र, 6,262 करोड़ रुपए के विकास कार्यों और मेडिकल कॉलेज के नामकरण का ऐलान किया।

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