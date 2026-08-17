नकली सोना देकर लाखों रुपए की ठगी, विरोध किया तो फर्जी पुलिस बनकर पीटा; बूंदी में जोधपुर के 3 युवकों संग वारदात

जोधपुर निवासी पीड़ित भोमाराम ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि लगभग एक महीने पहले उसकी मुलाकात सांवरिया सेठ मंदिर के पास रामनगर निवासी दो युवकों से हुई थी। इन दोनों युवकों ने भोमाराम और उसके साथियों को काफी सस्ते दाम में असली सोना उपलब्ध कराने का लालच दिया और धीरे-धीरे उनसे गहरी दोस्ती कर ली। विश्वास जमने के बाद, कुछ दिनों पहले जोधपुर से दो युवक सौदा करने बूंदी पहुंचे। वहां रामनगर में ठगों ने उन्हें 100 ग्राम असली सोना दिखाकर पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया और 9 लाख रुपए में सौदा तय हो गया।