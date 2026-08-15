ACB ने औषधि निरीक्षक के खिलाफ किया मामला दर्ज, बूंदी के निजी अस्पताल संचालक से दवाओं में खामी बताकर रिश्वत मांगने का आरोप

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एक ट्रैप योजना विफल होने के बाद अब बूंदी चौकी में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एसीबी महानिदेशक (डीजी) के हस्तक्षेप के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार, परिवादी डॉ. गुर्जर ने 23 अप्रेल को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद एसीबी टीम ने गोपनीय तरीके से जांच शुरू की। 23 मई को ट्रैप की योजना बनाई गई थी लेकिन कार्रवाई से एक दिन पहले ही सूचना लीक हो गई, जिससे यह योजना विफल हो गई। इस घटना से नाराज होकर डॉ. गुर्जर ने जयपुर में एसीबी डीजी से मुलाकात कर अपनी शिकायत उन्हें सौंपी। डीजी के हस्तक्षेप के बाद यह प्रकरण प्रक्रिया में था, जिस पर अब बूंदी चौकी में मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रैप की योजना कैसे विफल हुई, यह अब जांच का विषय है।