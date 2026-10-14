अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: फायरिंग किसने की, अब भी रहस्य; आरोपियों के घरों पर जल्द गरजेगा बुलडोजर

गांव भौंडा में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। एक दिन पहले ही गांव में सरकारी चारागाह भूमि, सरकारी स्कूल के रास्ते और अन्य सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों तथा पक्के निर्माणों को चिह्नित किया गया था। अवैध अतिक्रमण करने वालों को चिह्नित कर तीन दिन का नोटिस जारी किया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा में स्वयं ही अतिक्रमण हटा लें। तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को नोटिस की तीन दिन की अवधि पूरी हो रही है। ऐसे में प्रशासन को अब इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना है।