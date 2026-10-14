‘किराए की सुरक्षा…, अब तो मरना ही होगा’, पूर्व MLA हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सीक्रेट मीटिंग का नहीं खुला राज

इस मामले में सबसे अहम कड़ी क्रेशर प्लांट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग मानी जा रही है। मौके पर 15 से अधिक कैमरे लगे होने की जानकारी है, जबकि पुलिस को करीब 20 कैमरों की फुटेज वाली डीवीआर मिलने का इंतजार है। एसपी राजेश मीणा के अनुसार, पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले भड़ाना की पत्नी कमलेश अपने पति और कुछ घायलों को कार से अस्पताल ले गई थीं। बताया गया है कि वह उस कमरे में रखी डीवीआर भी अपने साथ ले गईं, जहां उन्होंने हमले के दौरान खुद को बंद कर लिया था। परिवार की ओर से कुछ दिन बाद डीवीआर पुलिस को सौंपने की बात कही गई है।