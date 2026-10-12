Atar Singh Bhadana Death News: बेटी IAS, बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकील, जानिए दिवंगत Ex-MLA अतर सिंह भड़ाना के परिवार में कौन-कौन?

राजस्थान की राजनीति और भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र से एक दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है। भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे दिग्गज गुर्जर नेता अतर सिंह भड़ाना का एक हिंसक घटनाक्रम के बाद आकस्मिक निधन हो गया है। अतर सिंह भड़ाना न केवल पूर्वी राजस्थान की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे, बल्कि उन्होंने अपने परिवार को भी शिक्षा और प्रशासनिक सेवा के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया। वे अपने पीछे एक ऐसा समृद्ध और शिक्षित परिवार छोड़ गए हैं, जो समाज में एक मिसाल के रूप में देखा जाता है।