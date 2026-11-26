Bharatpur Crime : भरतपुर शहर के मथुरागेट थाना क्षेत्र के सोगरिया मोहल्ले में गुरुवार दोपहर जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस एक युवक को पकड़कर थाने ले जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने पुलिस टीम के साथ हाथापाई कर दी और पथराव करते हुए आरोपी को छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिस की मोटरसाइकिल में भी तोड़फोड़ कर दी गई। हालात बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। परिजनों का आरोप है कि युवक के साथ मारपीट की गई व महिलाओं के साथ अभ्रदता की गई है।