Nagaur News : गोटन (नागौर)। पंचायत चुनाव में 155 वोट से जीतकर सरपंच बनीं शैलू कंवर राजपुरोहित (56 वर्ष) की मंगलवार को खिलौना एयरगन से निकले छर्रे लगने से मौत हो गई। घटना घर में साफ-सफाई के दौरान हुई। छर्रा उनके सीने के दायीं तरफ लगा। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में भोपालगढ़ के पास उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में इसे हादसा बताया है, जबकि घटनाक्रम की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस जांच कर रही है। इस घटना की जानकारी होने के बाद ग्रामीण स्तब्ध हो गए।