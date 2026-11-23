नागौर। शहर के एक शादी समारोह में शनिवार को खुशियों के बीच एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। यहां टेंट का भारी-भरकम पोल सिर पर गिरने से सात वर्षीय मासूम बालक की मौके पर ही मौत हो गई। जिस वक्त यह दुर्घटना हुई, बच्चा अन्य बच्चों के साथ समारोह स्थल पर खेल रहा था। इस घटना के बाद शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं और परिवार में कोहराम मच गया।