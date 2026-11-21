जिला परिषद के 35 वार्डों के परिणामों के बाद अब जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। जिला परिषद में बहुमत के लिए 18 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। ऐसे में जिला प्रमुख का चुनाव राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पंचायत समितियों में भी प्रधान और उपप्रधान के चुनाव को लेकर समीकरण बनने शुरू होंगे। चुनाव परिणामों के बाद अब राजनीतिक दलों और विजयी प्रत्याशियों की निगाहें आगामी चुनाव प्रक्रिया पर केंद्रित हो गई हैं।