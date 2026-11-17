इस दुर्घटना की सबसे मार्मिक बात यह है कि दोनों बहनें किसी खुशी या समारोह में शामिल होने नहीं, बल्कि अपने भाई की मृत्यु के गम में उसके अंतिम दर्शन करने जा रही थीं। बताया गया कि उनका भाई विदेश में रहता था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। परिवार को सूचना मिली थी कि भाई का शव बुधवार को उनके गांव भवाज की ढाणी, फतेहपुर पहुंचेगा। इसी के चलते दोनों बहनें भाई को अंतिम विदाई देने के लिए अपने घरों से रवाना हुई थीं। उन्हें क्या पता था कि जिस भाई के वियोग में आंसू बहाने और उसे अंतिम बार देखने की आस लेकर वे निकली हैं, उससे मिलने से पहले ही उनकी जिंदगी का सफर थम जाएगा।