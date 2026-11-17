2 सगी बहनों की हादसे में मौत (फोटो-एआई)
लाडनूं (नागौर): लाडनूं-सालासर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार शाम करीब 4 बजे मंगलम होटल के पास दो कारों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। दोनों मृतक महिलाएं आपस में सगी बहनें थीं, जो अपने भाई की विदेश में हुई मृत्यु के बाद उसके अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव जा रही थीं।
हादसे में लाडनूं के शहरिया बास निवासी मेहुरनिशा (46) पत्नी राजू खान और डीडवाना के चोलू खां क्षेत्र निवासी उनकी बहन दौलत बानो (55) पत्नी सलमान खान की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर सुजानगढ़ कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल अनिल कुमार पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं, 'टीम हारे का सहारा' के संयोजक श्याम स्वर्णकार, एंबुलेंस चालक नवरत्न बिजारणिया और 108 एंबुलेंस के रामनारायण भी घटनास्थल पर पहुंचे।
मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से दोनों महिलाओं को सुजानगढ़ अस्पताल की आपातकालीन चिकित्सा इकाई में पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। दुर्घटना के बाद दूसरी कार का चालक मौके से फरार हो गया था, जिसे बाद में पकड़ लिया गया।
इस दुर्घटना की सबसे मार्मिक बात यह है कि दोनों बहनें किसी खुशी या समारोह में शामिल होने नहीं, बल्कि अपने भाई की मृत्यु के गम में उसके अंतिम दर्शन करने जा रही थीं। बताया गया कि उनका भाई विदेश में रहता था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। परिवार को सूचना मिली थी कि भाई का शव बुधवार को उनके गांव भवाज की ढाणी, फतेहपुर पहुंचेगा। इसी के चलते दोनों बहनें भाई को अंतिम विदाई देने के लिए अपने घरों से रवाना हुई थीं। उन्हें क्या पता था कि जिस भाई के वियोग में आंसू बहाने और उसे अंतिम बार देखने की आस लेकर वे निकली हैं, उससे मिलने से पहले ही उनकी जिंदगी का सफर थम जाएगा।
परिवार पहले ही विदेश में बेटे की मृत्यु के सदमे से गुजर रहा था। घर में भाई के शव के पहुंचने और अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा की जा रही थी। इसी बीच दोनों बहनों की सड़क हादसे में मौत की खबर ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। जिस घर में पहले एक बेटे के बिछड़ने का मातम था, वहां अब दो बेटियों के असमय निधन का दुख भी जुड़ गया। एक साथ तीन भाई-बहनों को खोने की इस त्रासदी ने परिजनों और रिश्तेदारों को झकझोर दिया है।
कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां रिश्तों से जुड़ी उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं। दोनों बहनें अपने भाई के अंतिम दर्शन की इच्छा लेकर घर से निकली थीं, लेकिन नियति ने उन्हें रास्ते में ही अपनों से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। जिस परिवार को बुधवार को भाई के शव के पहुंचने का इंतजार था, अब उसे दो बहनों के शवों का भी सामना करना पड़ेगा। यह हादसा परिवार के लिए ऐसा असहनीय दुख बन गया है, जिसे लंबे समय तक भुला पाना संभव नहीं होगा।
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