लंबे इंतजार के बाद घंटाघर में फिर गूंजा घंटा, बाजार सजाने वाले 17 श्रेणियों के कारोबारी सम्मानित

समारोह में सभापति संतोष टाक, उपसभापति शरीफ कुरैशी और भाजपा नेता हुक्मीचंद टाक सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने विभिन्न श्रेणियों में चयनित कारोबारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में व्यापारियों के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी भी शामिल हुए। एक ओर बाजार सजाने वाले कारोबारियों के प्रयासों को सार्वजनिक मंच पर पहचान मिली, वहीं दूसरी ओर घंटाघर की घड़ी फिर शुरू होने से शहर की ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ी पुरानी यादें ताजा हो गईं। दीपावली के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बाजारों की रौनक और शहर की विरासत, दोनों को केंद्र में रखा गया। दीपावली पर बाजारों की रौनक रंगीन रोशनियों में डूबी रही। किले की ढाल, रामपोल, शिवबाड़ी, गांधी चौक, सदर बाजार, तिगरी बाजार, मच्छियों का चौक, दिल्ली दरवाजा, कॉलेज रोड, सर्राफा बाजार और बरतन बाजार में दुकानों को रंगीन झालरों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। मानासर चौराहे सहित प्रमुख स्थानों पर भी विद्युत सजावट की छटा बिखरी रही। रोशनी से नहाए बाजारों में दीपावली का उत्सवी में बदला बदले शहर का माहौल पूरी रात रोशनी से चकाचौंध चमकता रहा। दुकानों के बाहर की गई सजावट ने राहगीरों और खरीदारों का ध्यान खींचा। रोशनी देखने के लिए पहुंचे लोगों से बाजार में दीपोत्सव पर भी चहल-पहल बनी रही।