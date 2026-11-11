लंबे इंतजार के बाद घंटाघर में फिर गूंजा घंटा, बाजार सजाने वाले 17 श्रेणियों के कारोबारी सम्मानित

दीपावली पर नगर परिषद का विशेष आयोजन, सजावट के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान, समारोह में बड़ी संख्या में शहरवासी हुए शामिल
नागौर. दीपावली की रोशनी के बीच इस बार शहर को दो खास सौगात मिलीं। गांधी चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर की बंद पड़ी घड़ी की जगह नई घड़ी लगाई गई और लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर यहां घंटे की गूंज सुनाई दी। वहीं दीपावली पर बाजारों और प्रतिष्ठानों को आकर्षक सजावट से रोशन करने वाले कारोबारियों को नगर परिषद ने सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया। शहर के 17 श्रेणियों के व्यवसायियों को सजावट के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए गए। समारोह में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, उनके परिजनों और शहरवासियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही।
घंटाघर की नई घड़ी से लौटी पुरानी पहचान
गांधी चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर शहर की पहचान का प्रमुख केंद्र है। यहां लगी पुरानी घड़ी लंबे समय से बंद पड़ी थी। इसके चलते घंटाघर से घंटे की आवाज सुनाई देना भी बंद हो गया था। घड़ी को दोबारा चालू कराने के लिए पहले पुरानी व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद नई घड़ी लगवाई गई। दीपावली के अवसर पर जब घंटाघर में फिर से घंटा बजा तो शहरवासियों के लिए यह यादगार पल बन गया। लंबे समय से इस आवाज का इंतजार कर रहे लोगों को शहर की पुरानी पहचान से जुड़ी ध्वनि दोबारा सुनने को मिली। दीपोत्सव के मौके पर घंटाघर की घड़ी का दोबारा शुरू होना आयोजन का खास आकर्षण रहा।
बाजारों की सजावट को मिला प्रोत्साहन
दीपावली पर शहर के बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सजाने की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए नगर परिषद ने विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया। इसके तहत अलग-अलग व्यवसायों को 17 श्रेणियों में बांटकर सजावट के आधार पर पुरस्कार दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोल पंप, फोटो फ्रेम, मिष्ठान्न भंडार, होटल, रेडीमेड शोरूम, शॉपिंग मॉल और मोबाइल सेंटर सहित विभिन्न व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया। खाद-बीज भंडार, साड़ी सेंटर, रेडीमेड क्लॉथ सेंटर, ज्वेलर्स, बर्तन, लाइट डेकोरेशन, फुटवियर, जूती उद्योग और प्लाईवुड व्यवसाय के प्रतिष्ठानों को भी प्रतियोगिता में स्थान मिला।
हर श्रेणी में तीन पुरस्कार
नगर परिषद की ओर से प्रत्येक श्रेणी में सजावट के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कारोबारियों का चयन किया गया। समारोह में चयनित व्यवसायियों को मंच पर बुलाकर पुरस्कार प्रदान किए गए। इस पहल का उद्देश्य दीपावली के दौरान बाजारों को आकर्षक बनाने में व्यापारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और शहर में सामूहिक रूप से उत्सव का माहौल तैयार करना रहा। सजावट के लिए सम्मान मिलने से कारोबारियों और उनके परिवारों में उत्साह नजर आया। कई कारोबारी अपने परिजनों के साथ समारोह में पहुंचे और मंच पर अतिथियों से पुरस्कार प्राप्त किए।
जनप्रतिनिधियों ने किया सम्मानित
समारोह में सभापति संतोष टाक, उपसभापति शरीफ कुरैशी और भाजपा नेता हुक्मीचंद टाक सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने विभिन्न श्रेणियों में चयनित कारोबारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में व्यापारियों के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी भी शामिल हुए। एक ओर बाजार सजाने वाले कारोबारियों के प्रयासों को सार्वजनिक मंच पर पहचान मिली, वहीं दूसरी ओर घंटाघर की घड़ी फिर शुरू होने से शहर की ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ी पुरानी यादें ताजा हो गईं। दीपावली के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बाजारों की रौनक और शहर की विरासत, दोनों को केंद्र में रखा गया। दीपावली पर बाजारों की रौनक रंगीन रोशनियों में डूबी रही। किले की ढाल, रामपोल, शिवबाड़ी, गांधी चौक, सदर बाजार, तिगरी बाजार, मच्छियों का चौक, दिल्ली दरवाजा, कॉलेज रोड, सर्राफा बाजार और बरतन बाजार में दुकानों को रंगीन झालरों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। मानासर चौराहे सहित प्रमुख स्थानों पर भी विद्युत सजावट की छटा बिखरी रही। रोशनी से नहाए बाजारों में दीपावली का उत्सवी में बदला बदले शहर का माहौल पूरी रात रोशनी से चकाचौंध चमकता रहा। दुकानों के बाहर की गई सजावट ने राहगीरों और खरीदारों का ध्यान खींचा। रोशनी देखने के लिए पहुंचे लोगों से बाजार में दीपोत्सव पर भी चहल-पहल बनी रही।
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