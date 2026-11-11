11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नागौर

दीपोत्सव की खुमारी में भूली नगर परिषद, शहर की सडक़ों से नहीं उठ रहा कचरा, जगह-जगह लगे ढेर

नागौर. दीपावली के बाद बाजारों में रौनक लौट आई, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था अब भी बदहाल नजर आ रही है। नगर परिषद के डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और नियमित सफाई के दावों के बावजूद बुधवार को प्रमुख बाजारों और मार्गों पर जगह-जगह कचरे के ढेर दिखाई दिए। कई स्थानों पर डस्टबिन कचरे से भरे मिले तो सड़क किनारे गंदगी फैली रही। त्योहार के बाद सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में हो रही देरी से आमजन और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बाजारों में बढ़ती आवाजाही के बीच गंदगी शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Updated: 11 Nov 2026, 9:26 PM IST

Nagaur: Stray animals roaming near garbage on the road from Naya Darwaza to Banshiwala.

Nagaur, on the route from Naya Darwaza to Banshiwala

डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और नियमित सफाई के दावों की खुली पोल, डस्टबिन भरे, सडक़ों पर गंदगी और आवारा पशुओं का जमावड़ा

नागौर. दीपोत्सव बीत गया, बाजारों की रौनक भी लौट आई, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था अब तक त्योहार की खुमारी से बाहर नहीं निकल पाई है। नगर परिषद की ओर से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और नियमित सफाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बुधवार को शहर के प्रमुख इलाकों का जायजा लिया तो तस्वीर इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आई। कहीं सडक़ों पर कचरे के ढेर लगे थे तो कहीं डस्टबिन कचरे से लबालब मिले। कई जगह प्लास्टिक, कागज और घरेलू कचरा खुले में बिखरा पड़ा था। आवारा पशु भी कचरे के आसपास भोजन तलाशते नजर आए। हालात बता रहे हैं कि सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी और कचरा उठाने की व्यवस्था में खामियां बनी हुई हैं।

डस्टबिन भरे, सडक़ें बनी कचरा पॉइंट

पुराना जिला अस्पताल चौराहा, सुगन सिंह सर्किल, किले की ढाल, आर्य समाज क्षेत्र और नया दरवाजा से बंशीवाला जाने वाले रास्ते पर गंदगी के ढेर दिखाई दिए। एफसीआई गोदाम से आनंदम बिल्डिंग और प्रतापसागर कॉलोनी जाने वाले मार्गों पर भी कचरा जमा होने की शिकायत है। कई स्थानों पर डस्टबिन कचरे से भरे मिले, जबकि आसपास भी कचरा फैला हुआ था। पहले डस्टबिन भरने पर नगर परिषद का वाहन पहुंचकर मशीन के जरिए कचरा खाली करता था, लेकिन अब यह व्यवस्था नियमित रूप से संचालित होती नजर नहीं आ रही। नतीजा यह है कि कचरा पात्र भरने के बाद कचरा आसपास की जमीन पर फैल रहा है।

व्यवस्था बदली, निगरानी का असर नहीं दिखा

पूर्व में उपखंड अधिकारी रहे गोविंद सिंह भींचर के कार्यकाल में शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए कई बदलाव किए गए थे। डस्टबिन से कचरा उठाने और सफाई की नियमितता पर जोर दिया गया था। उनके पद से हटने के बाद व्यवस्था की निरंतरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सभापति संतोष टाक को पदभार संभाले एक महीने से अधिक समय हो चुका है। दीपावली के दौरान सफाई प्रभावित होने की आशंका थी, लेकिन त्योहार बीतने के तीन दिन बाद भी प्रमुख स्थानों पर कचरा जमा मिलना व्यवस्था की निगरानी पर सवाल उठाता है।

दावों के बीच जिम्मेदारों ने कही यह बात

नगर परिषद सभापति संतोष टाक ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था के लिए जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया जा रहा है। सफाई कार्य कराया जा रहा है और पूरी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

वहीं अनिता बिरदा ने बताया कि नगर परिषद की ओर से जोनवार सफाई कार्य कराया जा रहा है। इसके बावजूद किसी क्षेत्र में स्थिति ज्यादा खराब है तो उसका निरीक्षण करवाकर समस्या का समाधान कराया जाएगा।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.