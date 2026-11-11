दीपोत्सव की खुमारी में भूली नगर परिषद, शहर की सडक़ों से नहीं उठ रहा कचरा, जगह-जगह लगे ढेर

नागौर. दीपोत्सव बीत गया, बाजारों की रौनक भी लौट आई, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था अब तक त्योहार की खुमारी से बाहर नहीं निकल पाई है। नगर परिषद की ओर से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और नियमित सफाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बुधवार को शहर के प्रमुख इलाकों का जायजा लिया तो तस्वीर इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आई। कहीं सडक़ों पर कचरे के ढेर लगे थे तो कहीं डस्टबिन कचरे से लबालब मिले। कई जगह प्लास्टिक, कागज और घरेलू कचरा खुले में बिखरा पड़ा था। आवारा पशु भी कचरे के आसपास भोजन तलाशते नजर आए। हालात बता रहे हैं कि सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी और कचरा उठाने की व्यवस्था में खामियां बनी हुई हैं।